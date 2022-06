„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Michaela Brugger

Innsbruck – Die Leukämie hat sie als Jugendliche besiegt, ihre Zwillinge sind schwerstbehindert, vor zwei Jahren kam der Brustkrebs: Das Leben hat für Michaela Brugger nicht nur Sonnenseiten. Wie die Osttirolerin die alltäglichen Hürden meistert, was ihr Hoffnung gibt und warum sie trotz allem ein glücklicher Mensch ist, erzählt die 47-Jährige in der neuen Folge von „LICHTblicke & Wegweiser” ihrer Gastgeberin Marianne Hengl.

Mit 15 Jahren nahm Michaela Brugger zum ersten Mal den Kampf gegen den Krebs auf. Die Diagnose: Leukämie. Die Krankheit konnte sie besiegen, einzig ihre Perücke erinnert noch an die Zeit. Das Glück kam zurück, als sie Mutter wurde. Tochter Yvonne ist mittlerweile 19 Jahre alt. Die Zwillinge Matthias und Tanja sind zwei Jahre jünger. Sie wurden als Frühchen geboren. Beide Kinder brauchen von Beginn an medizinische Betreuung und Therapien. Auch für die Mutter ist der Alltag ein ganz anderer geworden. Matthias sitzt im Rollstuhl. „Ich habe ihn immer mehrmals am Tag über zwei Treppen hinunter-bzw. hinaufgetragen“, sagt Michaela Brugger. Später wurde am elterlichen Hof in Matrei i.O., wo sie mit ihren drei Kindern lebt, ein Treppenlift eingebaut.