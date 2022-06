Von Wohnmobil gestreift: Arbeiter stürzte in Münster in heißen Asphalt

Münster – Schwere Verbrennungen erlitt am Mittwoch ein Arbeiter bei einem Verkehrsunfall an einer Baustelle auf der Unterinntalstraße in Münster. Ein 69-Jährige war mit seinem Wohnmobil in Richtung Wiesing unterwegs, als er in den Baustellenbereich einfuhr. Der Österreicher blickte laut Polizei kurz nach rechts, weil er sehen wollte, ob noch Platz zum Ausweichen war. Dabei übersah er aber den Arbeiter und streifte ihn mit dem Fahrzeug.