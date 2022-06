Tiroler Klimarat: Delegation sprach mit Politik über das Klima

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne, l.) und LR Anton Mattle (ÖVP, r.) empfingen am Dienstag Michaela Feyersinger, Monika Hübner, Magnus Lempach und Karin Wilhelm (v. l.).

Innsbruck – Eine vierköpfige Delegation aus Bürgerinnen und Bürgern des Klimarats hat am Dienstag Tirols Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP) besucht. Alle vier Klimaräte und Klimarätinnen stammen aus den unterschiedlichsten Teilen des Landes und beginnen bereits jetzt damit, die Landespolitik auf die Dringlichkeit der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise hinzuweisen. Schließlich werden zahlreiche Empfehlungen des Klimarats nicht nur die Bundespolitik, sondern in den Bereichen Raum- und Bauordnung, Verkehrs- und Energieplanung auch ganz stark die Landespolitik betreffen.

Bei dem Austausch am Dienstagnachmittag wurden unter anderem die Themen Flächenversiegelung, Transit, Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene, bessere Nutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln in Kombination mit Carsharing-Modellen, Infrastruktur für klimafreundliche Mobilität, Bürgerbeteiligungs- und Bürgerfinanzierungsprojekte (Crowdfunding), Bewusstseinsbildung in allen Teilen der Bevölkerung insbesondere auch Schulen sowie nachhaltige Energieerzeugung diskutiert. LHStv. Felipe verwies bei dem Treffen unter anderem auf die im vergangenen Jahr beschlossene Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie. Landesrat Mattle bedankte sich bei den Tiroler Vertreterinnen und Vertretern im Klimarat für deren ehrenamtliches Engagement. (TT)