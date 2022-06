Innsbrucker Sommersporttag: „Bewegt am See“ lädt zum Sporteln ein

17 Bewegungsstationen warten am 11. Juni am Baggersee.

Innsbruck – Unter dem Motto „Bewegt am See“ geht am Samstag der bereits 19. Innsbrucker Sommersporttag am Westufer des Baggersees in der Rossau in Szene. Bei freiem Eintritt wartet dort von 13 bis 17 Uhr auf alle bewegungshungrigen InnsbruckerInnen ein dichtes Sportangebot. Die Veranstaltung bildet auch wieder den Auftakt zur Reihe „Bewegt im Park“, die von der Stadt Innsbruck gemeinsam mit der Sportunion Tirol und der ASKÖ organisiert wird: Von Juni bis September werden Innsbrucks Grünanlagen dabei einmal mehr zu Bewegungszonen. Alle Kurse sind kostenlos zu besuchen und finden bei jedem Wetter statt. Details zu Kursen und Zeiten findet man unter www.bewegt-im-park.at