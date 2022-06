Polizei fand Cannabis-Plantage in Wohnung in Telfs

Telfs – Im Zuge einer Amtshandlung wurde von Polizeibeamten am späten Mittwochabend in einem Mehrparteienhaus in Telfs starker Cannabisgeruch aus einer Wohnung festgestellt. In einem Zimmer konnten eine Indoorplantage mit mehreren in Aufzucht befindlichen Cannabispflanzen sowie in der Wohnung weitere bereits getrocknete Cannabisblätter sichergestellt werden. Die Mieterin, eine 30-jährige Österreicherin, gab laut Polizei an, nur für den Eigenkonsum angebaut zu haben. (TT.com)