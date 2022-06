Ein Hauch Flower Power: Bulli-Fans feiern in Reutte den Kultwagen

Besitzer, aber auch Fans der Kultcamper kommen beim Lechtaler Bullitreffen des Autohauses Schweiger in Reutte am Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Los geht es am Samstag, 11. Juni. Von 9 bis 14 Uhr wird zur großen Fahrzeugschau geladen. Über 170 aufpolierte Klassiker – vom T1 bis zum T7 – werden die Besucher auf dem Gelände begeistern. Mit dabei sind wieder eine Vielzahl an Raritäten und besonders kreativ restaurierte Bulli-Exemplare. Doch nicht nur das: Neben den Fahrzeugen sorgen ein Kinderprogramm samt Hüpfburg und Essensstände für Kurzweil. Zudem gibt es im Bulli-Fan-Shop alles, was das Bulli-Herz begehrt. Am Sonntag geht es dann um 10 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen weiter. Für musikalische Begleitung sorgt dabei die Band VeitClub. Die Verkaufsräume sind an beiden Tagen geöffnet.