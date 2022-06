Unter Steinlawine im Kaisergebirge begraben: Verschütteter Kletterer (30) tot geborgen

An dem schwierigen Großeinsatz waren neben Berg- und Flugrettern auch Alpinpolizisten und Kufsteiner Feuerwehrmänner beteiligt. © ZOOM.TIROL

Kirchdorf – Jener 30-jährige Mann, der Donnerstagmittag bei einem Felssturz im Bereich des Stripsenjochs im Kaisergebirge verschüttet wurde, ist am Freitag tot geborgen und ins Tal geflogen worden. „Polizei und Bundesheer haben die Leiche des Mannes in einem Bereich am Rande des Steinschlages geortet und dann relativ rasch bergen können“, bestätigte Polizeisprecher Stefan Eder gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Entgeltliche Einschaltung

© ZOOM.Tirol

Zunächst waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass die Suche und Bergung wohl mehrere Tage in Anspruch nehmen könnte. Immerhin waren laut Schätzung der Geologen etwa 50 Kubikmeter Gestein aus der Wand gebrochen und hatten den Mann unter sich begraben. 50 Kubikmeter – das entspricht einem zehn Meter langen und 2,5 Meter breiten sowie zwei Meter tiefen Pool, der bis zum Rand mit Felsen, Gesteinsbrocken und Schotter gefüllt ist. Das größte Problem war zunächst: Man wusste nicht, wo genau der verunglückte Mann zu suchen war.

Schwieriger Rettungseinsatz

„Wenn er unter den kleineren Steinen liegt, könnte man die Bergung vielleicht sogar in relativ kurzer Zeit durchführen“, erklärte Landesgeologe Thomas Figl noch Freitagmittag. Für den Fall, dass der Verunglückte unter einem großen Felsen begraben worden wäre, hätte man schweres Spezialgerät benötigt. In beiden Fällen mussten die Einsatzkräfte sowohl die Zeit als auch das Flugwetter immer im Auge behalten. Es galt, den Aufenthalt in dem Gebiet aufgrund der Gefahr nachkommender Felsstürze möglichst kurz zu halten.

© ZOOM.TIROL

Bei dem verschütteten Bergsteiger und seinen vier Kameraden handelt es sich um Soldaten der deutschen Bundeswehr. Die Elitekämpfer des Kommandos Spezialkräfte (KSK) übten am Donnerstag im Rahmen einer Gebirgsausbildung das Abseilen von der etwa 40 Meter hohen Felswand. Am Rückweg zum Einstieg wurde der 30-Jährige von tonnenweise Schotter und Auto-großen Felsen verschüttet.

Seine Kameraden hatten plötzlich ein lautes dumpfes Rauschen vernommen. Als sie keinen Kontakt zu dem Mann aufnehmen konnten, machten sich zwei Bergführer auf dem Fußweg zum Wandfuß. Dort sahen sie die Felslawine, unter der der 30-Jährige verschüttet sein dürfte. Laut Bergrettung St. Johann wurde er unter einer zwei bis drei Meter hohen Steinschicht und teils großen Felsbrocken begraben.

Seine Kameraden, die unverletzt blieben, alarmierten die Einsatzkräfte und versuchten selbst nach ihm zu suchen. Der Auftakt für einen Großeinsatz, an dem neben Berg- und Flugrettern auch Alpinpolizisten und Kufsteiner Feuerwehrmänner beteiligt waren. „Unsere beiden Suchhunde Lilly und Lino haben den Kletterer dann unter der Geröllschicht geortet“, schilderte Richard Pali von der Bergrettung St. Johann.

© ZOOM.TIROL