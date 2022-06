Reuttener Alt-Bürgermeister Siegfried Singer verstorben

Eine Legende in Reutte: Siegfried Singer wurde 91 Jahre alt.

Reutte – Einer, der die Gemeinde Reutte maßgeblich geprägt hat, ist im Alter von 91 Jahren unerwartet verstorben. Siegfried Singer war von 1983 bis 1998 Bürgermeister des Marktes. Vielen ist „der Singer Sigi“, wie er genannt wurde, in herzlicher Erinnerung, wie er einhändig mit seinem Waffenrad, eine Hand mit Hut zum Gruß gehoben, durch „sein Reutte“ radelte.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, 15.06., um 14 Uhr in St. Anna in Reutte statt. Danach zieht der Trauerzug zum Friedhof Breitenwang. (hm)