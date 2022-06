Obmann Staggl nimmt vom Wirtschaftsbund Imst Abschied nach 31 Jahren

Als Gastredner war Finanzminister Magnus Brunner angereist, der zu den aktuellen Problemlagen wie Inflation, Mitarbeitermangel und Covid-Entlastungspaket Stellung nahm. Dass selbst Entlastungen nicht immer leicht durchzubringen sind, begründet Brunner mit einem „anderen Zugang des Koalitionspartners“. Die Senkung der Körperschaftssteuer sei zuletzt ein strittiges Thema in der Schwarz-Grünen Bundeskoalition gewesen. Es sei daher wichtig, dass die „Wirtschaftsbund-Familie“ zusammenstehe. Die Stimmung der Firmeninhaber war trotz aktueller internationaler Krisen gelassen bis gelöst. Selbst der Abschied Staggls vermochte die Stimmung kaum zu trüben. Als Abschiedsgeschenk überreichten WB-Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl und Franz Hörl eine Greifvogel-Patenschaft an den scheidenden Funktionär. „Hannes Staggl ist fast so lange Obmann, wie Mario Gerber auf der Welt ist“, hatte Hörl die Lacher, unter ihnen der betroffene Innsbruck-Tourismus-Obmann selbst, auf seiner Seite.