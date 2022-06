Fahrradstreifen in Innsbruck: Mit Rad und Tat zur Stelle

Innsbruck – In Innsbruck sorgen immer mehr uniformierte Fahrradstreifen für mehr Sicherheit. Jeweils 20 Bedienstete von Stadtpolizei und Mobiler Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck (MÜG) sind mit dem E-Bike auf Streife. Damit ist nicht nur der ökologische Grundgedanke vertreten, auch die große Flexibilität bei den Einsätzen findet Anklang bei den Mitarbeitern. Die primäre Aufgabe der Fahrradstreife der Polizei besteht in der Kontrolle des fließenden Verkehrs, speziell in Parkanlagen sowie auf Rad- und Fußwegen. Die MÜG überwacht indes den ruhenden Verkehr. (TT)