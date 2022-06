„Man gewöhnt sich daran, dauernd geköpft zu werden“

Marion und Werner Frank sind auf- wie auch abseits der Bühne ein Ehepaar. Als Rekord-„Kuno“ musste Frank in der schaurig-derben Ritterparodie („Motto: „Neun Mitwirkende, zehn Tote“) schon Hunderte Male seinen Kopf lassen. Im Bild rechts agiert er neben Alexander Alscher.

Was den Erfolg ausmacht? Marion Frank, Obfrau der Innsbrucker Ritterspiele (wie der Verein seit 2006 heißt), nennt zum einen die Zugänglichkeit des Stücks für alle Alters- und Gesellschaftsschichten: „Man kann hier einfach nur lachen, ohne langes Nachdenken, es regiert Blödelei statt hochtrabendem Humor.“ Zudem werden jedes Jahr neue, aktuelle Pointen eingebaut, Politik und High Society auf die Schaufel genommen: „Dadurch sind die Aufführungen immer ein bisschen anders“, meint Werner Frank. Und der sollte es wissen: Er ist schließlich nicht nur Regisseur und Gagschreiber in Personalunion, sondern auch und vor allem der Rekord-Kuno – mit Respektabstand: Schon seit 35 Jahren (!) gibt er den Titel-Schurken.

An aktuellen Seitenhieben auf High Society und Politik fehlt es nicht.

Das spätere Ehepaar Frank hat sich 1995 bei den Proben zur 1000. Kuno-Vorstellung kennen gelernt. Inzwischen halten die Ritterspiele bei über 1500 Vorstellungen – so genau zählt keiner mehr mit. Jedenfalls sei Kuno in den vergangenen Jahrzehnten „zehntausendmal geköpft“ worden, schätzt Frank. Eine makabre Besonderheit ist bekanntlich, dass der Kopf des Schurken an einem Abend nicht nur einmal fällt: Mit Applaus und den traditionellen „No amol!“-Rufen fordert das Publikum stets mehrere Wiederholungen der schaurigen Prozedur ein.