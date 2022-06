Österreich gegen Weltmeister Frankreich: „Angriff ist die beste Verteidigung“

Und selbst wer die vergangenen Monate unter einem Stein gelebt hatte, der wusste spätestens nach der Abschluss-Pressekonferenz, dass da nicht mehr Franco Foda (unterschrieb am Mittwochabend beim FC Zürich), sondern Ralf Rangnick auf dem Podium saß. Denn der Schwabe sprach einen Satz, wie ihn sein vorsichtiger(er) Vorgänger vor einem Duell mit Frankreich so nie formuliert hätte: „Angriff ist gegen so ein Team die beste Verteidigung. Wir haben nur eine Chance, wenn wir proaktiv sind.“ Sich dagegen zu viel mit den großen Namen auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite zu beschäftigen, würde „sicher nicht zum Ziel führen“.

Das neue ÖFB-Selbstverständnis bringt der 63-Jährige dann so auf den Punkt: „Die Leistungen zu bestätigen, ist zu wenig. Wir wollen einen Schritt nach vorne machen. Es geht darum zu punkten.“ Doch natürlich muss Rangnick niemand von der Qualität des millionenschweren französischen Ensembles rund um Mbappé (Paris/fällt heute wohl aus), Benzema (Real) oder Griezmann (Atlético) überzeugen. Einen Mbappé („Er hat alles, was ein moderner Stürmer braucht“) hatte Rangnick bereits als 16-Jährigen am Radar, beinahe wäre er damals sogar in Leipzig gelandet.