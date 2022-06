Unbekannte beschädigten in Zirl Faschingswagen und Mauern

Zirl – Bislang Unbekannte haben zwischen 4. und 8. Juni am Geistbühelweg in Zirl einen abgestellten Faschingswagen mit schwarzer Farbe verunstaltet. Außerdem versprühten sie einen Feuerlöscher. Auch zwei Mauern in der Kirchfeldstraße wurden mit Schriftzeichen in schwarzer Farbe beschmiert, teilte die Polizei mit. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. (TT.com)