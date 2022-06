Zimmermann soll Innsbrucker OLG-Präsident werden

Innsbruck – Der bisherige Vizepräsident des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG) Wigbert Zimmerman soll neuer OLG-Präsident werden. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) habe entschieden, Zimmermann dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, teilte OLG-Präsident Klaus Schröder Freitagfrüh mit. Schröder, der seit 2013 als Präsident für Tirol und Vorarlberg zuständig ist, tritt Ende Juli in den Ruhestand, weil er die Altersgrenze erreicht hat.

Der 62-jährige Zimmermann wurde 1987 zum Richter ernannt und war zuletzt auch als Mediensprecher des OLG tätig. Er fungiert als Leiter des Justiz-Bildungszentrums in Kitzbühel und ist zudem seit 2010 Richter am Obersten Gerichtshof in Liechtenstein.