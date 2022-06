Sonnwendfeuer, Koasamarsch, Open-Air-Feste: Das ist am Wochenende los in Tirol

In ganz Tirol leuchten zur Sonnenwende am Samstag wieder Feuer auf den Bergen (l.). Außerdem wird ausgiebig gesportelt, unter anderem beim Kitzbühel Triathlon (Mitte) und dem Koasamarsch (r.). Musikalisch spielt etwa Little Elements in der Bäckerei in Innsbruck auf (unten), in Söll übernehmen die Hexen das Kommando (oben).

© Kitzbüheler Alpen/Ferienregion Hohe Salve, Kitzbühel Triathlon, Hexenwasser Söll, Little Element, Stoabergmarsch