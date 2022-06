30 Grad und Sonne satt: Bestes Bade-, Grill- und Ausflugswetter in Tirol

Die Temperaturen am Wochenende laden zum Sprung ins kalte Nass ein. © Foto TT/Rudy De Moor

Innsbruck – Nach durchwachsenen Tagen darf sich Tirol endlich wieder auf ein sommerliches Wochenende freuen. Mit Sonnenschein und steigenden Temperaturen prognostiziert Werner Troger von den Meteo Experts „bestes Ausflugs-, Bade und Grillwetter". Am Montag streift uns eine kurze Störung, bevor es dann wieder aufwärts geht – und sogar eine Hitzewelle in Sicht sein könnte.

Nach einer trockenen aber kühlen Nacht setzt sich am Samstag bald die Sonne durch – und treibt die Temperaturen im Laufe des Tages auf mehr als 25 Grad. Am längsten halten sich die Wolken im Unterland, auch hier lockert es am Nachmittag aber auf. Die 30-Grad-Marke knackt das Thermometer dann am Sonntag, bei strahlend blauem Himmel und Sonne satt.

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Kleiner Dämpfer zum Wochenstart, dann wieder sommerlich

Etwas getrübter sind dann die Aussichten am Montag, wenn eine schwache Störung Tirol streift, so Troger: „Sonne und Wolken wechseln sich ab, besonders am Vormittag ziehen hier und dort Regenschauer oder Gewitter durch." Die Temperaturen kommen nicht über 25 Grad hinaus.

Am Dienstag ist der Spuk allerdings schon wieder vorbei, in den folgenden Tagen kündigt sich ruhiges Sommerwetter mit viel Sonnenschein und einigen Quellwolken an. Die Höchsttemperaturen klettern wieder in Richtung 30 Grad – und vielleicht noch weiter? „Nächstes Wochenende könnte sich sogar eine Hitzewelle anbahnen", meint der Meteorologe. (TT.com)