Prozess zum Abschuss von Flug MH17 endet: Angeklagter beteuert Unschuld

Amsterdam – Zum Abschluss des Prozesses um den Abschuss des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine hatte der angeklagte Russe Oleg Pulatov seine Unschuld beteuert. „Ich bin nicht schuldig. Ich habe nichts zu tun mit der Katastrophe vom 17. Juli 2014", sagte er in einer Videobotschaft. Damit endete am Freitag vor dem Strafgericht am Amsterdamer Flughafen Schiphol nach mehr als zwei Jahren der Prozess gegen vier ehemals führende pro-russische Rebellen. Alle vier sind auf der Flucht.