Hinteregger hat „nicht recherchiert": Sickl „kein Begriff"

Wien – Wie der aktuell verletzte Fußballprofi am Freitag im ORF erklärte, geht das Juxturnier vom 16. bis 19. Juni in seinem Kärntner Heimatdorf Sirnitz allerdings ohne die geplanten Konzerte über die Bühne.

Hinteregger war am Donnerstag in Erklärungsnot geraten, nachdem seine Geschäftsbeziehung zum steirischen Lokalpolitiker Heinrich Sickl (FPÖ) medial thematisiert worden war. Sickl wird der extremen Rechte zugeordnet. Bis voriges Jahr saß Sickl für die FPÖ im Gemeinderat der Stadt Graz. Er hat unter anderem Räumlichkeiten an die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Identitäre Bewegung vermietet und soll diese als Ordnungsdienst unterstützt haben.