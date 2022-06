Auffahrunfall bei Auffahrt auf Brennerautobahn: vier Verletzte

Innsbruck – Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagabend kurz vor 20 Uhr bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-Süd: Dort wollte ein 39-jähriger Österreicher auf die Brennerautobahn fahren, übersah dabei aber einen am rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw, der von einer 25-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.

Die Frau konnte aufgrund der überraschenden Auffahrt nicht mehr ausweichen oder bremsen und fuhr auf das Heck des 39-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Lenker und zwei Insassen im Auto der Frau verletzt. Alle vier wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand teils massiver Sachschaden. Der Fließverkehr wurde am linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, weshalb es zu keinen nennenswerten Staus kam. Der während der Unfallaufnahme gesperrte Fahrstreifen konnte um 21.55 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (TT.com)