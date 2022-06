7,9 Millionen Euro fließen in Tiroler Wasser-Projekte

„Die Versorgung der Bevölkerung mit hochqualitativem Trinkwasser sowie die Entsorgung der Abwässer sind wichtige kommunale Aufgaben“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in einer Aussendung am Freitag. In Tirol würden die 7,9 Mio. Euro Bundesförderungen rund 34 Mio. Euro an Gesamtinvestitionen auslösen. Mit der bereits erfolgten Förderungszusage würden die Mittel für 17 Projekte für die kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in Tirol mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Mio. Euro Bundesförderung freigegeben. Dazu seien im Bereich Hochwasserschutz in Tirol insgesamt 14 Projekte für einen vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. zur Instandhaltung von bestehenden Anlagen mit einer Bundesfinanzierung von rund 3,4 Mio. Euro genehmigt worden.