Comeback des Wettergipfels in Innsbruck in einem Jahr der Extreme

Innsbruck – Übers Wetter redet man immer – nicht nur in Innsbruck. Aber seit Donnerstag wird in der Landeshauptstadt nicht laienhaft am Mittagstisch nur über Sonne, Föhn und Klimaerwärmung gesprochen. Sondern auch ganz professionell. Der Wettergipfel ist zu Gast in der Stadt und schickte Bilder von Marktplatz, Seegrube, Bergisel und Hungerburg in Millionen Haushalte. Wer gestern in zehn europäischen Ländern das Wetter sah, der sah Innsbruck – und das, ganz wie es Meteorologen gerne haben, bei durchaus abwechslungsreichen Bedingungen. Den Touristikern wäre strahlender Sonnenschein aber wohl lieber gewesen.