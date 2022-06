Stradivari-Violine für rund 15 Millionen Dollar versteigert

New York – Eine Stradivari-Violine, die unter anderem zum Einspielen der Soundtracks mehrerer Hollywood-Filme benutzt wurde, ist in New York für rund 15 Millionen Dollar (etwa 14,3 Mio. Euro) versteigert worden. Die 1714 vom italienischen Instrumentenbauer Antonio Stradivari angefertigte Violine, die zuletzt einem japanischen Sammler gehört hatte, sei für 15,34 Millionen Dollar versteigert worden, teilte das Auktionshaus Tarisio in New York mit.