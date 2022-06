Corolla Cross: Toyota spendiert dem Corolla ein Update

Wien – Der derzeitige Branchenleader ist offenbar gar nicht müde: Toyota, der weltgrößte Autohersteller, bemüht sich in diesem Jahr um die Einführung einiger neuer Modelle, darunter auch das kompakte SUV Corolla Cross, der sich zwischen RAV4 und C-HR schieben wird. Das Corolla-Derivat wird begleitet von einem Facelift für die bisherige Corolla-Palette, also für die Schräghecklimousine und für den Kombi Touring Sports. Für das neue Modelljahr veränderten die Designer unter anderem das Muster des Kühlergrills, die Nebelscheinwerfer-Einfassungen und das Erscheinungsbild der Leichtmetallräder. Darüber hinaus bedenken die Japaner ihr Kompaktmodell mit drei neuen Außenfarben, höhere Ausstattungsebenen sind mit Bi-LED-Scheinwerfern oder gar mit einem adaptiven Fernlichtsystem versehen.

Technisches Highlight ist das Hybridsystem von Toyota, das mittlerweile in fünfter Generation existiert. Diese berücksichtigt Optimierungen bei den Verbrennungsmotoren (1,8 und zwei Liter Hubraum) und bei den Elektroaggregaten – was auch eine Leistungssteigerung mit sich bringt. Die Basisvariante ist nun 140 PS stark und sprintet in 9,2 Sekunden von null auf 100 km/h (1,7 Sekunden schneller als bisher). Der sportliche Hybrid darf nun 196 PS herbeizaubern und in 7,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen (minus 0,5 Sekunden). Der Marktstart erfolgt im Frühjahr 2023. (hösch)