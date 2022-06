Mercedes eVito: Elektro-Van mit Raum und Reichweite

Rein optisch ist der 5,14 Meter lange eVito Tourer in Hyazinthrot und abgedunkelten Scheiben ein absoluter Hingucker. Sogar in der dritten Sitzreihe ist das Platzangebot enorm. © Fellner

Von Reinhard Fellner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Stellt man die Leistungsfähigkeit derzeitiger Elektroauto-Batterien in Relation mit Fahrzeuggewicht sowie Roll- und Luftwiderstand, erscheinen Transporter nicht gerade als Idealpartner für Elektroantriebe. So blieb das Angebot am Markt bislang spärlich – vieles davon taugt von der Praxisreichweite her ohnehin nur für Stadt- und Umlandverkehr.

Mercedes wäre nicht Mercedes, wäre man mit dem Großraum-Van eVito und dem nahezu baugleichen EQV nicht einen konsequenten Weg in Richtung Vollwertauto gegangen.

Grundlage für souveränes Daimler-Fahrgefühl und (Kurz-)Reisereichweite ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von nicht weniger als 90 kWh. Genug Saft für einen Elektromotor, der bis zu 204 PS mit der Kraft von 362 Newtonmetern auf die Vorderachse wuchtet. Zur TT summte der gerade überarbeitete eVito in Langversion mit drei Sitzreihen. Mit an Bord die Luftfederung Airmatic (netto 1954 Euro, dazu selbstständige Niveauregelung) und die Klimatisierungsautomatik (netto 2141 Euro).

Als Gesamtpaket ein beeindruckendes Erlebnis, das den Komfortmaßstab nicht nur in dieser Klasse nach oben schraubt. Das kommt so: Eingebettet in die burgenhaft ausgeführte Karosserie des größten Mercedes-Van, fühlt sich die weitere Fahrt an wie lautloses Schweben im Wattebausch. Der lautlose Antrieb, die exzellente Geräuschdämmung und die sanft wogende Luftfederung ergeben im Fall des eVito wirklich eine erstaunliche Symbiose.

Gleiten statt Hetzen heißt es dann für Lenker, die das Komforterlebnis möglichst lange am Stück genießen wollen. Vorab: Die versprochene Reichweite von 360 Kilometern konnten wir im Test nicht ganz erreichen – bis zu 320 Kilometer waren bei Vollaufladung auf 100 Prozent aber zu schaffen. Zum Laden empfiehlt sich aufgrund der Batteriegröße eine Gleichstromsäule – dort geht’s dann aber recht flott. Der eVito verfügt über einen wassergekühlten „On-Board Lader“ mit einer Leistung von 11 kW. Damit ist er für das Wechselstromladen (AC) zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen vorbereitet. Geladen wird über die CCS-Ladedose hinter der Klappe im Stoßfänger vorne links. Über diese wird auch das Laden mittels Gleichstrom (DC) möglich. So kann der eVito dank maximaler Ladeleistung von 110 kW an einer Schnellladestation in unter 45 Minuten von 10–80 Prozent aufgeladen werden.

Die Technik Motor: Asynchron-E-Motor, wassergek. Batterie: 90 kWh Drehmoment: 362 Nm bei 0 U/min Leistung: 150 kW/204 PS L/B/H: 5140/1925/1901 mm Gewicht: 2765/3500 kg Kofferraumvolumen: 999–4630 l Laden: Bis 110 kW/CCS, Gleichstr. Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h 0–100 km/h: 11,3 Sekunden Verbrauch: 28–33 kWh/100 Kilometer Kraftübertragung: Frontantrieb Preis: (netto) 59.060 Euro CO2-Emission lokal: 0 g/km

Strom nachladen kann der Mercedes aber auch während der Fahrt über Rekuperieren (bei Schub- oder Bremsbetrieb wird die mechanische Drehbewegung in elektrische Energie gewandelt und zum Laden der Hochvolt-Batterie verwendet). Das System funktioniert gleich wie in den Pkw-Baureihen und bringt über die Schaltwippen zusätzliche Fahrfreude. Der Lenker kann die Stärke der Rekuperation über die Wippen verändern – das macht Spaß. Bei der Rekuperationsstufe DAuto werden nach dem Motto „vorausschauend fahren und Energie sparen“ Informationen der Sicherheitsassistenten vernetzt und die Stärke der Rekuperation situationsspezifisch und in Echtzeit angepasst. Darüber hinaus kann über drei Fahrprogramme während der Fahrt auf Knopfdruck zwischen maximalem Komfort und maximaler Reichweite gewählt werden.

Konstruktiv gut gemacht und wichtig fürs Transporttalent: Durch die Unterbringung der Batterie im Unterboden steht der Innenraum des 5,14-Meter-Raumschiffs uneingeschränkt zur Verfügung.