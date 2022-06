Unfall auf Fernpassstraße forderte drei Verletzte, Polizei sucht Zeugen

Insgesamt waren drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt.

Bichlbach – Auf der Fernpass Bundesstraße bei Bichlbach ist es am Samstag in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Deutscher war gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als es aus noch unbekannter Ursache zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.