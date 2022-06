Auto erfasste Sechsjährigen in Zirl: Kind schwer verletzt

Zirl – Ein Kind wurde am Samstagabend in Zirl von einem Auto angefahren. Der sechsjährige Bub überquerte gegen 19 Uhr in Zirl die B171, als der Unfall passierte. Ein 40-jähriger Franzose konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Kind frontal. Der Sechsjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)