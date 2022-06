LH Platter zieht sich zurück, vorgezogene Neuwahlen im Herbst

Innsbruck – Wie die TT am Sonntag erfahren hat, wird Landeshauptmann Günther Platter beim morgigen ÖVP-Parteivorstand überraschend seinen Rückzug ankündigen und Wirtschaftslandesrat Toni Mattle als Nachfolger vorschlagen. Die für 2023 angesetzte Landtagswahl soll auf Herbst vorverlegt werden, bis dahin bleibt Platter im Amt.

In der Landeskoalition war die Stimmung in den vergangenen Wochen angespannt – Stichwort Wahlkampfkostenobergrenze, Wolfsproblematik und Tempolimit. Der grüne Koalitionspartner hatte sich noch bei der parteiinternen Vorwahl am Samstag gegen vorgezogene Wahlen ausgesprochen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe hatte bereits angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten, jedoch bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt zu bleiben. (TT.com)