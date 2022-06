Gezerre um Befragung zu Gletscherehe in St. Leonhard im Pitztal

St. Leonhard i. P. – Es geht um gut 200 Unterschriften: Sollte bis Mittwochabend zumindest ein Sechstel der Wahlberechtigten der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal für eine Volksbefragung zum Thema Skigebietszusammenschluss Pitztal-Ötztal im Gemeindeamt unterschrieben haben, dann wird sie demnächst durchgeführt. An den letzten Tagen der vierwöchigen Frist machen Befürworter und Gegner der Abstimmung mobil. Ende vergangener Woche war es die Fraktion von Vizebürgermeister Philipp Eiter, die in einem Postwurf den Befürwortern des Zusammenschlusses riet, nicht zu unterzeichnen – oder die Unterschrift wieder zurückzuziehen. Grund: Zeitdruck. Andererseits lagen laut Befragungsbefürworter GR Rochus Neururer am Freitag 210 Unterschriften vor: „Ein paar haben sich streichen lassen.“

In der Gemeinderatssitzung am 12. Mai hatte es einen Antrag für diese Volksbefragung gegeben, der jedoch von der „Mehrheitsopposition“ um VBM Eiter abgelehnt wurde. Dennoch wurde ein einstimmiger Beschluss für eine Unterstützung der „Gletscherehe“ gefasst. Unter zwei Bedingungen: erstens gleich in der ersten Bauphase ein oberirdischer Zubringer zum Pitztaler Gletscher und zweitens (mehrheitlich) eine jährliche Entschädigung von 150.000 Euro der Bergbahnen an den Grundbesitzer, nämlich die Gemeinde St. Leonhard, sobald der erste Skifahrer vom Ötztal herüberfährt.