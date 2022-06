Neue Wegweiser: Lienz heißt Besucher in der Stadt willkommen

Lienz – Man freut sich über ein Willkommen und ist dankbar für Hinweisschilder, wenn man einen unbekannten Ort besucht. „Wir wollen Ortsunkundigen Orientierung geben, wo in unserer Stadt sie sich gerade befinden und in welcher Richtung das Zentrum liegt“, sagt Oskar Januschke, Leiter des Stadtmarketings in Lienz. Im Sommer besuchen Tausende italienische Radler für einige Stunden die Stadt. In Trauben irren viele von ihnen hilfesuchenden Blickes durch Nebenstraßen. Auf der B100 kommt es zu gefährlichen Situationen. Selbst am Europaplatz hinter dem Rathaus, nur wenige Meter vom Hauptplatz entfernt, fragen regelmäßig Gäste nach dem Weg ins Zentrum.