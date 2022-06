Endlich wieder Feste feiern: Volles Event-Wochenende bei Prachtwetter in Tirol

Innsbruck – Nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben die Tirolerinnen und Tiroler viel nachzuholen. Das zeigte sich am Wochenende – mit zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land. Bei der Fülle an Festen ist auch an dieser Stelle nur ein kleiner Auszug möglich. Was alle eint – jeder Veranstalter freute sich über das prachtvolle Wetter und viele Besucher.