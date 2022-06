Referendum über Justizreformen in Italien gescheitert

Das Referendum über Justizfragen konnte nicht genügend Wähler mobilisieren. © IMAGO/Riccardo Fabi

Rom – Das Referendum über Justizfragen in Italien ist am Sonntag an der niedrigen Wahlbeteiligung gescheitert. Lediglich 19 Prozent der 49 Millionen wahlberechtigten Italiener gaben ihre Stimmen bei der Volksbefragung über fünf Anträge im Justizbereich ab, wie erste Prognosen nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend zeigten. Es handelt sich um die niedrigste Beteiligung seit der Einführung von Volksbefragungen in den 1970er Jahren in Italien.

Für die Gültigkeit der Volksabstimmung wäre ein Beteiligungsquorum von mindestens 50 Prozent notwendig gewesen. Das gescheiterte Referendum ist eine Niederlage für die rechtspopulistische Regierungspartei Lega, welche die Volksabstimmung initiiert hatte. Drei Anträge betrafen Reformen des Justizsystems, zwei weitere die Strafjustiz und die Korruptionsbekämpfung. Die Teilnehmer des Referendums stimmten mehrheitlich für die vorgeschlagenen Reformen.

Volksabstimmungen schon öfters gescheitert

Justizreformen sind ein Eckpfeiler des von der EU finanzierten Wiederaufbauprogramms, für das Italien von Brüssel 200 Milliarden Euro erhält. Die Lega beklagte mangelnde Unterstützung durch die Medien bei der Förderung einer höheren Wahlbeteiligung. Parteichef Matteo Salvini zeigte sich "verbittert" über das Scheitern des Referendums.

Volksabstimmungen in Italien sind öfters am hohen Beteiligungsquorum gescheitert. Zusammen mit dem Referendum fanden am Sonntag in rund 1000 der 8000 Gemeinden des Landes Kommunalwahlen statt, zu denen rund neun Millionen Italiener aufgerufen waren. Gewählt wurde unter anderem in 26 größeren Städten, darunter Verona, Gorizia (Görz), Monza, Genua und Palermo. In größeren Gemeinden, in denen ein reines Proporzsystem gilt, ist eine Stichwahl in zwei Wochen erforderlich, wenn sich kein Bürgermeisterkandidat mit mindestens 50-prozentiger Mehrheit behauptet.

Spannende Wahlduelle in Verona, Genua und Palermo

Eines der spannendsten Wahlduelle findet in Verona statt. In der norditalienischen Stadt ist laut Exitpolls eine Stichwahl nötig. Die meisten Stimmen erhielt demnach Damiano Tommasi, Ex-Fußballer und sozialdemokratischer Kandidat, der laut Exitpolls zwischen 37 und 41 Prozent der Stimmen erhielt. In der Stichwahl am 26. Juni wird Tommasi gegen den Kandidaten der Forza Italia und Ex-Bürgermeister Flavio Tosi, oder gegen den Amtsinhaber Federico Sboarina, der von der Lega und der Rechtspartei "Fratelli d ́Italia" (Brüder Italiens) unterstützt wird.

In Genua könnte der amtierende Bürgermeister Marco Bucci aus dem Mitte-rechts-Lager mit 51 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang die Wiederwahl geschafft haben. Der Herausforderer aus dem Mitte-links-Lager, Ariel Dello Strologo, muss sich mit Platz zwei begnügen. In Parma geht der sozialdemokratische Kandidat Michele Guerra gegen den Ex-Bürgermeister Pietro Vignali in die Stichwahl.