Wirtschaft um Walser sauer: Platters Rückzug sorgte für Wirbel in Teilen der VP

Innsbruck – Am Sonntagnachmittag überschlugen sich in der Tiroler Volkspartei die Ereignisse. Am späten Nachmittag trommelte Landeshauptmann Günther Platter seine engsten Vertrauten bei sich zusammen: Klubchef Jakob Wolf, Landeshauptmannstellvertreter und Bauernbundchef Josef Geisler sowie VP-Geschäftsführer Martin Malaun. Platter teilte ihnen mit, dass er aus privaten Gründen nicht mehr für die Landtagswahlen kandidieren möchte. Zugleich schlug er Wirtschaftslandesrat Toni Mattle als seinen Nachfolger vor. Auch an der Parteispitze. Weil Mattle den größten Rückhalt in der Partei genieße, wie Platter erklärte.