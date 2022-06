Frankreich in der Nations League weiterhin sieglos: 0:1-Heimpleite gegen Kroatien

St. Denis/Paris - Der regierende Champion Frankreich bleibt in der laufenden Nations League auch nach dem vierten Auftritt sieglos. Der Weltmeister unterlag am Montagabend im Stade de France Vizeweltmeister Kroatien mit 0:1 (0:1). Altmeister Luka Modric erzielte in der 5. Minute per Foul-Elfmeter den einzigen Treffer der Partie. Die Franzosen liegen in der Tabelle nun zwei Zähler hinter Österreich auf Rang vier, Kroatien ist nach dem zweiten Sieg in Folge Zweiter hinter Dänemark.