Kultureller Triplepack zum Festival der Filmautoren in Fieberbrunn

Manfred Fuschlberger und Kulturausschuss-Obmann Wolfgang Schwaiger (rechts) bei der Präsentation von „Kunstfieber“ im Vorjahr. © Mader

Von Michael Mader

Entgeltliche Einschaltung

Fieberbrunn – Einwohnermäßig ist Fieberbrunn mit einer Bevölkerung von etwa 4500 ein eher kleiner Ort, kulturell geht hier aber die Post ab: Erwähnt seien nur das Bourbon Street Festival, das seit 1993 Musikfans in seinen Bann zieht, oder das „Kunstfieber“, wo an unzähligen Orten und Räumen in Fieberbrunn verschiedenste Kunst gezeigt wird. Mitverantwortlich: Kulturausschussobmann Wolfgang Schwaiger.

Von 15. bis 18. Juni findet in Fieberbrunn nicht zum ersten Mal auch die Staatsmeisterschaft der Österreichischen Filmautoren statt. „Durch die große Anzahl der qualifizierten Filme wird die Staatsmeisterschaft bereits um 15 Uhr formlos mit dem Filmprogramm beginnen, die offizielle Eröffnung ist um 20 Uhr“, erklärt Schwaiger. Einfallen lassen hat man sich für diesen Tag aber einen kulturellen Triplepack: Die Idee sei es, Filmkunst mit anderen Künsten zu verbinden, in diesem Fall sei alles „verwoben“. So findet am 15. Juni um 18.15 Uhr am Dorfplatz die Vernissage der Fotoausstellung von Heinz Jöbstl unter dem Titel „Sternstunden eines Ortsphotographen“ statt. Heinz Jöbstl war Pionier in Sachen Luftbilder, noch lange bevor die „Drohne für jedermann“ erfunden worden sei.

In der Galerie im Zentrum geht dann um 19 Uhr die Vernissage von Bruno Staudach „Bilder & Skulpturen“ über die Bühne. Der international bekannte St. Johanner Künstler fertigte jene Trophäe, die in diesem Jahr dem zukünftigen Staatsmeister überreicht werden wird. Eine in polierte Bronze gefasste ohrenförmige Muschel auf einem an den „Pac-Man“ erinnernden Holzsockel mit dem Titel „Heast as net?“ wird zum höchsten Filmpreis, der im nichtkommerziellen Film in Österreich vergeben werden kann.

Bei der Eröffnung des Festivals um 20 Uhr spielt dann das Gesangsensemble Die Ladies. Ihr Auftritt bei der UNICA 2013 (Filmweltmeisterschaft) hat für Furore gesorgt und dieses Jahr wird man sie in einem eigens kreierten Bühnenbild erleben dürfen.

