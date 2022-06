„Fiasko" für Frankreich: Der Rettungsanker für den Weltmeister heißt Österreich

St. Denis/Paris - Weltmeister Frankreich droht nach dem sieglosen Juni-Viererpack in der Nations League der Abstieg aus der Elite-Liga. Der Gruppensieg und die damit verbundene Möglichkeit auf die Titelverteidigung ist nach einem 0:1 daheim gegen Kroatien schon außer Reichweite. Drei Tore schrieb die Auswahl um die Stürmerstars Kylian Mbappe und Karim Benzema bei den zwei Unentschieden und zwei Niederlagen nur an. Der Rettungsanker für die Elf von Didier Deschamps kann nur Österreich heißen.

Die zwei Zähler vor Frankreich liegende ÖFB-Auswahl ist in den abschließenden zwei Partien im September noch in Reichweite, Kroatien (7 Punkte) und Spitzenreiter Dänemark (9) sind enteilt. Österreich gastiert am 22. September in Saint-Denis, danach treten die "Bleus" noch in Kopenhagen an.