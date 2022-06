Geschäftsführer der Bergbahnen Westendorf verabschiedet

Westendorf – Ein Vierteljahrhundert hat Hansjörg Kogler die Bergbahnen Westendorf als Geschäftsführer geprägt, nun ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach seiner letzten Vollversammlung haben ihn die Bergbahnkollegen der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental und von KitzSki und langjährige Wegbegleiter mit einer kleinen Feier überrascht.

Dabei wurde ein Blick auf die 25 Jahre Dienstzeit geworfen. Vor allem zu Beginn war Kogler in Westendorf nicht unumstritten, trotzdem hat er das Unternehmen nachhaltig geprägt und mit großen Projekten seine Spuren hinterlassen. Das letzte Großprojekt war der Neubau des Fleiding-Sessellifts, in seine Ära fiel aber auch der Bau des Speichersees Kreuzjöchlsee und dessen Vergrößerung, die KiWest-Bahn, mit der man die Fühler nach Kitzbühel ausgestreckt hat, aber auch der technische Zusammenschluss mit der Skiwelt ist in seiner Zeit gelungen.