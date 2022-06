Pleite beim „ART Innsbruck“-Nachfolger: Aus der Insolvenz in die Insolvenz

Erstmals 1997 organisierte Penz die „ART“ in Innsbruck.

Innsbruck – Einst stand Johanna Penz für die „ART Innsbruck“, eine Kunstmesse, die seit 1997 in Innsbruck stattfand. Einst auch mit etlichen Unterstützern aus der heimischen Galerieszene. Doch dieses Interesse sank zunehmend, die Messe aber blieb. Am Ende stand Johanna Penz als Alleingesellschafterin der „ART“ mit 940.000 Euro Schulden da. Ein Rettungsversuch scheiterte. Ebenso wie der nachfolgende Deal: Nur ein geringer Teil der bei einem gerichtlichen Vergleich vereinbarten 100.000 Euro wurde zurückgezahlt.

Penz machte in Folge weiter wie bisher, aus einer „ART“ wurden aber gleich mehrere Unternehmungen, aus ein- wird zweigleisig. Mit „Galartery“, einem Onlineshop für Kunst, nahm Penz an Messen teil. Im Mai etwa an der „ArtMuc“– entnimmt man jedenfalls der Ausstellerliste der Münchner Veranstaltung.