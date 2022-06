Von Bargeld bis Teuerung: Jetzt anmelden für „Red ma übern Euro“

Wird es auch künftig noch Bargeld geben? Wie sicher ist Geld auch in Zukunft? Wie geht es mit den Zinsen weiter? Wird Kryptogeld die Währungen ablösen oder setzen die Notenbanken starke und sichere digitale Währungen dagegen? Um diese und weitere spannende Fragen geht es beim großen Informations-Forum der Nationalbank und der TT am 28. Juni ab 18 Uhr im Festsaal der Wirtschaftskammer Tirol in der Meinhardstraße in Innsbruck.