30.500 Arbeitsstunden nicht abgerechnet: Schwerer Betrug bei Innsbrucker Firma

Aufgrund anonymer Anzeigen und den Ermittlungen der Polizei wurde bekannt, dass das Personalleasing-Unternehmen im Raum Innsbruck seit Jänner 2021 im großen Stil Personal für diverse namhafte Generalunternehmer im Tiroler Baugewerbe bereitstellte, ohne die in Österreich fälligen Abgaben zu bezahlen. So kamen in den Jahren 2021/2022 über 30.500 Stunden zusammen, die nicht ordnungsgemäß deklariert worden waren. Um die zahlreichen Überstunden der Dienstnehmer begleichen zu können, soll das Unternehmen erhöhte „Deckungsrechnungen", die an seine im Ausland befindlichen Subunternehmen gerichtet waren, manipuliert haben. Außerdem wurden Bargeldbeträge über sogenannte „Kick-Back-Zahlungen“ wieder ins Bundesgebiet zurückgebracht und widerrechtlich vereinnahmt. In Summe entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.