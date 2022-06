Villen von Bushido und Ex-Geschäftspartner werden versteigert

Potsdam – Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch in Potsdam die Zwangsversteigerung der gemeinsamen Villen von Rapper Bushido und seinem früheren Geschäftspartner begonnen. Beide Männer erschienen persönlich zu dem Termin vor dem Amtsgericht Potsdam. Der sogenannte Verkehrswert des Villenensembles und der Grundstücke in Kleinmachnow südlich von Berlin liegt nach Gerichtsangaben bei mehr als 14,8 Millionen Euro.