Auf Gewitter-Intermezzo folgt Hitze: Hoch David bringt 35 Grad in Tirol

Auch genau vor einem Jahr füllte die Hitze in Österreich Bäder und Seen.

Innsbruck – Hoch David ist im Anmarsch – und bringt am Wochenende hochsommerliche Hitze nach Tirol. Vorher müssen wir an Fronleichnam zwar noch ein kurzes Gewitter-Intermezzo übertauchen, das ist aber am Fenstertag bereits wieder Geschichte, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet.

Schon am Mittwoch kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke, fast überall geht der Tag trocken zu Ende. Einzelne Gewitter sind im Süden möglich. Am Feiertag zieht dann ein kleinräumiges Tief über uns hinweg, bereits am Vormittag machen sich Regenschauer und Gewitter breit.