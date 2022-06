Für Trump-Amtsenthebung gestimmt: Tom Rice verliert bei US-Vorwahlen

Washington – Der US-Republikaner Tom Rice, der nach der Kapitol-Erstürmung als einer von nur zehn konservativen Abgeordneten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump gestimmt hatte, verliert sein Mandat. Der 64-Jährige unterlag am Dienstag bei Vorwahlen im Staat South Carolina für die Kongress-Zwischenwahlen im November deutlich gegen seinen parteiinternen Herausforderer Russell Fry, der sich Medienberichten zufolge mit 51 zu 25 Prozent durchsetzte.

In der Republikanischen Partei sind die zehn Abgeordneten, die Trump die Unterstützung entzogen hatten, inzwischen weitgehend isoliert. Einige wie der Abgeordnete Adam Kinzinger verzichteten darauf, sich zur Wiederwahl zu stellen. Rice ist nun der erste Abgeordnete aus dieser Gruppe, der in Vorwahlen verliert.

In den USA finden im November Kongress-Zwischenwahlen und eine Reihe von Gouverneurswahlen statt. Die Vorwahlen der Republikaner gelten als Gradmesser für den Einfluss Trumps auf seine Partei. In den vergangenen Wochen konnten sich einige vom Ex-Präsidenten unterstützte Kandidaten durchsetzen, es gab aber auch Niederlagen für das Trump-Lager.

So konnte sich ebenfalls am Dienstag in South Carolina die republikanische Abgeordnete Nancy Mace gegen eine von Trump unterstützte Kandidatin behaupten. Mace hatte Trump nach der Kapitol-Erstürmung zunächst scharf kritisiert, sich dann aber wieder hinter den bei der konservativen Basis nach wie vor enorm populären 76-Jährigen gestellt.