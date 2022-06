NS-Lager Reichenau: Zeitgemäßer Gedenkort als großes Ziel

Innsbruck – Seit Mai 2021 arbeitet eine achtköpfige Kommission aus HistorikerInnen und ExpertInnen im Auftrag des städtischen Kulturausschusses an der Erforschung des ehemaligen Gestapo-Lagers Reichenau. Aufbauend auf deren Bericht – er soll laut der Kommissions- und Kulturausschuss-Vorsitzenden Irene Heisz (SPÖ) planmäßig bis Herbst vorliegen –, soll dann der 1972 errichtete, inhaltlich fehlerhafte und problematische Gedenkstein umgestaltet sowie ein zeitgemäßer Gedächtnisort geschaffen werden. Ziel sei es, ein würdiges Gedenken an die Opfer zu ermöglichen, betont Kulturstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne).

Die Historikerin Sabine Pitscheider arbeitet zudem an einer neuen Publikation über Zwangsarbeit in Tirol, in der die NS-Lager in Innsbruck in einem eigenen Kapitel behandelt werden. Sie soll heuer in der Veröffentlichungsreihe des Landesarchivs erscheinen.