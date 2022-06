Oesterreichische Nationalbank: „Markt für Immobilien überhitzt“

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise für Immobilien in Österreich verdoppelt. Die Nationalbank ortet eine Überhitzung des Marktes, aber noch keine Blase. © iStock

Wien – Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht „Anzeichen für eine starke Überhitzung“ des heimischen Wohn-Immobilienmarktes und drängt darauf, dass die Vergabekriterien der Banken für Immo-Kredite rasch verschärft werden, wie OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber bei einer Pressekonferenz zum jährlichen Finanzmarktstabilitätsbericht erklärte.

Entgeltliche Einschaltung

Die Nachfrage nach Krediten, insbesondere im Immobilienbereich, sei „besorgniserregend“, sagt OeNB-Direktorin Birgit Niessner, denn „die Immobilienpreise in Österreich haben sich seit 2010 mehr als verdoppelt und sie sind im ersten Quartal 2022 um 12,3 Prozent gestiegen“. Damit seien die Immo-Preise das sechste Quartal in Folge um mehr als 10 Prozent gestiegen. Die Gehälter hätten im selben Zeitraum deutlich weniger zugelegt. Abgefedert wird der Preisdruck am Immobilienmarkt laut Niessner vom starken Mietmarkt, in dem rund zwei Drittel der Mietwohnungen gefördert bzw. reguliert seien.

Dennoch seien viele Wohn-Immobilien überbewertet. Alleine in Wien betreffe das 40 Prozent der Wohnimmobilien, so Niessner. „Man muss hier ganz klar von einer starken Überhitzung des Wohnimmobilien-Marktes sprechen“, sagt die Ökonomin. Anzeichen für eine Preis-Blase gebe es allerdings noch nicht, ergänzte Haber.

Angesichts dieser Entwicklung und der im Vergleich zum übrigen Euro-Raum großen Nachfrage nach Immo-Krediten in Österreich sollen bereits im Sommer Banken per Verordnung zu strengeren Regeln für die Kreditvergabe für Immobilien verdonnert werden. Der Verordnungsentwurf der Finanzmarktaufsicht (FMA) sieht vor, dass der Eigenmittelanteil künftig mit wenigen Ausnahmen mindestens 20 Prozent betragen muss, um eine Finanzierung für einen Wohnimmobilienkauf zu bekommen. Zudem dürfen nicht mehr als maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Kreditrückzahlung aufgewendet werden und die maximale Kreditlaufzeit soll nicht mehr als 35 Jahre betragen. Damit sollen zum einen eine zu hohe Verschuldung der Bankkunden sowie Kreditausfälle bei den Banken verhindert werden. Die heimischen Banken sitzen aktuell auf privaten Immobilienkrediten im Wert von rund 131 Mrd. Euro.

77 Jahre TT: Jetzt ein iPhone 13 gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

In den vergangenen beiden Jahren, in der Zeit der Pandemie, seien Kreditausfälle nicht zuletzt wegen der staatlichen Unterstützung gesunken, heißt es im Bericht der Nationalbank. Der Finanzmarkt in Österreich stehe insgesamt, trotz des Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation und stark gestiegener Energiepreise, stabil da. Dennoch rät die Nationalbank in Anbetracht der anhaltenden Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg den Banken zur Zurückhaltung bei der Gewinnverwendung und zur Stärkung ihrer Kapitalbasis. Die Kapitalausstattung der Institute habe sich zwar seit der Finanzkrise stetig verbessert, die Kapitalquote sei in den vergangenen Jahren aber gesunken und die heimischen Banken seien damit hinter den europäischen Durchschnitt zurückgefallen. „Daher ist es wichtig, dass die Banken ein besonderes Augenmerk darauf setzen, die Kapitalbasis weiter stark zu halten bzw. zu stärken“, so Haber.