Crankworx-Auftakt: 3000 Fans staunten beim Sprung-Spektakel am Speichersee

Festival-Stimmung mit über 3000 Fans: Mit dem „Whip-off“ auf der Mutterer Alm fiel gestern Abend der Startschuss für Crankworx Innsbruck. © Crankworx/Breitenberger

Entgeltliche Einschaltung

Von Benjamin Kiechl

Mutters –Im gleißenden Abendlicht setzte Crankworx zum großen Sprung an. Der Auftakt des Mountainbike-Festivals ging gestern mit dem „Whip-off“ am Speichersee unterhalb des Pfriemesköpfl in Szene. Es war ein Bewerb zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Über 3000 Fans fanden sich am Berg ein, um die letzten Sonnenstrahlen des Tages und die gewagten Stunts zu genießen. „Eine Rekordkulisse beim Whip-off. Man kann den Festival-Vibe richtig spüren“, freute sich Veranstalter Georg Spazier.

Das Festival zieht internationale Fans in seinen Bann. „This is amazing“, sagte Teresa aus Irland ein ums andere Mal, während ihr Idol mit dem Rad durch die Luft flog. Die Höhe der Sprünge beeindruckte. Den Sieg im Auftaktbewerb holte sich der Kanadier Jackson Goldstone bzw. bei den Damen Robin Goomes aus Neuseeland.

Crankworx Innsbruck bildet heuer den Auftakt der Worldtour 2022, weitere Stationen sind in Whistler (CAN), Cairns (AUS) und Rotoura (NZL). Im Sport-Mekka Whistler erlebte Crankworx 2004 seine Geburtsstunde und ist seitdem Anziehungspunkt für die besten Mountainbiker der Welt. Seit 2017 wird im Bikepark Innsbruck um die Titel bei Herren und Damen gefahren.

Mit dem Handy im Fokus: Die Bilder des „Whip-off“ in Mutters gingen auch dank der sozialen Medien um die Welt. © Kiechl

Mit der Rückkehr der Fans (bis zu 25.000 werden an den fünf Tagen bis Sonntag erwartet) sind auch die Stars in Scharen gekommen. „Für die Autogrammstunde mit Fabio Wibmer brauchen wir am Samstag wohl eigene Securitys“, scherzte Spazier. Der Osttiroler Wibmer ist in den sozialen Medien ein Superstar.

Der „Slopestyle“ am Samstag bildet wieder den Höhepunkt. Die Schanzen des Bikeparks in Mutters werden von Seriensieger Emil Johansson (SWE) und Showman Nicholi Rogatkin (USA) ausgesprungen.

Die größten Chancen auf einen Heimsieg gibt es im Downhill (Sonntag). Die 20-jährige Salzburgerin Valentina Höll will nach verpatztem Weltcup in Leogang das Innsbruck-Triple feiern. Andreas Kolb kommt mit Rang fünf im Gepäck.

Erst als die Dämmerung über Mutters hereinbrach und die letzten Fans mit der Gondel sicher ins Tal transportiert worden waren, ging für die rund 120 Freiwilligen der erste, aufregende Crankworx-Tag zu Ende. In einem Innsbrucker Club ging derweil bis in die frühen Morgenstunden die offizielle „Welcome-Party“ in Szene.

Ab 10.30 Uhr geht es heute im „Specialized Dual Slalom“ weiter. Die Tirolerin Rosa Zierl (13) startet in der „Pump Track Challenge“ der Nachwuchsfahrerinnen (13 Uhr). Das Elite-Rennen steigt am Abend – ein langer Crankworx-Tag steht bevor.