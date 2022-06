TT-Kommentar: Der FC Wacker Innsbruck lebt weiter im Konjunktiv

Der FC Wacker, der Verein der unbegrenzten Möglichkeiten. Es scheint so, denn nach der Verbandseinstufung in die vierte Leistungsklasse regt sich Widerstand: Auf Basis eines ÖFB-Statuts will der Verein, dessen unklare Zukunft den Amateurfußball lähmt, in die Regionalliga.