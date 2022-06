Tiroler NEOS wollen Windkraft in Skigebieten

Innsbruck – Die Tiroler NEOS wollen in den Skigebieten Windräder sehen. "Der Vorteil ist, dass wir den benötigten Strom für Lifte, Schneekanonen, Hotellerie und Gastronomie direkt vor Ort produzieren können", meinte Klubobmann Dominik Oberhofer am Donnerstag in einer Aussendung. Der zuständige LHStv. Josef Geisler (ÖVP) hatte sich erst kürzlich gegenüber der Tiroler Tageszeitung skeptisch gezeigt.