"Unabhängige Finanzierung": Spenden-Kampagne für Van der Bellen gestartet

Wien – Die Bewegung für die Wiederwahl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag eine Spenden-Kampagne gestartet. Mittels "Crowd-Campaigning" will man die nötigen finanziellen Mittel aufstellen, erklärte Wahlkampfleiter Martin Radjaby-Rasset in einer Aussendung. Bei der Bundespräsidentenwahl gibt es keine Wahlkampfkosten-Rückerstattung.