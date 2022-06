Doppel-Erfolg in Tennis-Bundesliga: Schwaz und Kufstein bleiben erstklassig

Feierstimmung auch im Kufsteiner Tennislager. Das Damenteam, angeführt von Adrienn Nagy, gewann in Wiener Neustadt 7:0 und bleibt damit in der 1. Bundesliga. Ein Jubeltag für den Club, aber auch für die Erler-Familie. Manager Markus nominierte, organisierte und die Töchter Ayana und Tara feierten Siege. Ihre ersten in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Erler: „Als Aufsteiger sind wir ohne Erwartungshaltung gestartet und haben gezeigt, dass wir in der 1. Bundesliga mitspielen können.“