Il Corvo in Innsbruck: Das Essen gibt es zum Solidaritätspreis

Innsbruck – Es gibt nicht viele Orte in Innsbruck, an denen man sich aufhalten kann, ohne zwingend etwas zu kaufen oder zu konsumieren – das Il Corvo im Saggen ist einer davon. Und vielleicht in dieser Hinsicht der ungewöhnlichste. Hier ist man willkommen, egal wie viel man essen, trinken oder sogar bezahlen möchte. Die Betreiber Denny Pedross und Nora Gabl möchten gesundes und leistbares Essen für jeden anbieten und damit etwas an die Gesellschaft zurückgeben: „Dieses Restaurant war eine sinnvolle Idee, um ein wenig Verantwortung in der Stadt zu übernehmen, in der man lebt“, erzählt Pedross. Eine Kombination aus verschiedenen Überlegungen, politischen und gesellschaftlichen Einstellungen und schlussendlich die Miete des Gastraums im Saggen haben zu dem geführt, was sie heute anbieten.